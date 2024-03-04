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        Haberler Dünyadan Taylor Swift, ülkeler arasında krize sebep oldu - Magazin haberleri

        Taylor Swift, ülkeler arasında krize sebep oldu

        Singapur, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Güneydoğu Asya ülkeleri arasında sadece kendi ülkelerinde konser vermesini isteyerek fazladan para ödedi. Singapur'un bu hamlesi, Swift'in turne programında olan Tayland ve Filipinler ile arasında gerginlik yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 04.03.2024 - 18:20
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        • 1

          Son dönemde Amerikan futbolcusu olan sevgilisi Travis Kelce ile yaşadığı aşkla gündemde olan Taylor Swift'in Asya'daki turne programı büyük bir kriz yarattı. Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift'e 'Eras turnes'i kapsamında Güneydoğu Asya'daki tek tur durağı Singapur olsun diye konser başına 3 milyon dolar ödeme yapıldığı iddia edildi.Singapur yönetimi iddiayı yalanlamazken ünlü şarkıcıya ödenen miktarı açıklamadı.Singapur'un bu hamlesi bölgede krize neden oldu. Tayland ve Filipinler'den Singapur yönetimine tepki geldi.

        • 2

          "BU TÜR HAREKETLER BİZİ ÜZÜYOR"

          İngiliz yayın kuruluşu BBC ile ABD'li 'Wall Street Journal' (WSJ) gazetesi Singapur'un bu hamlesinin bölgedeki ülkeler arasında "düşmanlık yarattığını" yazdı. Filipinli milletvekili Joey Salceda, Singapur hükümetinin Taylor Swift ile yaptığı anlaşmanın, diğer bölgesel güçlerle birlikte çalışması amaçlanan bir hükümetin ihaneti olduğunu ifade etti. "Ülkelerimiz iyi dost. Dolayısıyla bu tür hareketler bizi üzüyor" diyen Salceda, ayrıca Filipin Dışişleri Bakanlığı'ndan Swift'le yapılan anlaşmaya ilişkin detayları açıklaması için Singapur yönetimine baskı uygulamasını istedi.

        • 3

          "BU KONSER EKONOMİYE KATMA DEĞER ÜRETEBİLİRDİ"

          Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ise Singapur'un hamlesini 'zekice' olarak nitelendirdi ve Swift'in neden Tayland'ı seçmediğini uzun zamandır merak ettiğini söyledi. Thavisin, Taylor Swift için "Tayland'a gelseydi burada organize etmek daha ucuz olurdu ve inanıyorum ki Tayland'a daha fazla sponsor ve turist çekebilirdik ve bu konser ekonomiye katma değer üretebilirdi" yorumunda bulundu.

        • 4

          Singapur Turizm ve Kültür Bakanlığı, yıldız şarkıcıya ödenen miktarı açıklamadı ancak Swift'in dünya çapındaki konserlerinin getirdiği ekonomik faydalara değindi. Yerel basında çıkan haberlerde ise Taylor Swift'in Singapur konserlerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

        • 5

          'Wall Street Journal'ın haberinde 2-3-4 ve 7-8-9 Mart'ta düzenlenecek konserler için en az 300 bin bilet satıldığı, bunların çoğunun yabancılar tarafından alındığı bildirildi. Singapur'daki 5 yıldızlı 'Marina Bay Sands' adlı otelin konsere özel VIP paketlerinin fiyatlarıysa yaklaşık 40 bin dolar. Son dakika biletleriyse konser başına 300 dolar ila 8 bin dolar civarında.

        • 6

          34 yaşındaki pop yıldızı Taylor Swift, Asya'daki bir önceki durağı Japonya olmuştu. Swift, başkent Tokyo'da 7-10 Şubat'ta 4 konser vermişti.

          Fotoğraflar: Depo, Avalon, Shutterstock

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