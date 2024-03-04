Taylor Swift, ülkeler arasında krize sebep oldu

"BU TÜR HAREKETLER BİZİ ÜZÜYOR"

İngiliz yayın kuruluşu BBC ile ABD'li 'Wall Street Journal' (WSJ) gazetesi Singapur'un bu hamlesinin bölgedeki ülkeler arasında "düşmanlık yarattığını" yazdı. Filipinli milletvekili Joey Salceda, Singapur hükümetinin Taylor Swift ile yaptığı anlaşmanın, diğer bölgesel güçlerle birlikte çalışması amaçlanan bir hükümetin ihaneti olduğunu ifade etti. "Ülkelerimiz iyi dost. Dolayısıyla bu tür hareketler bizi üzüyor" diyen Salceda, ayrıca Filipin Dışişleri Bakanlığı'ndan Swift'le yapılan anlaşmaya ilişkin detayları açıklaması için Singapur yönetimine baskı uygulamasını istedi.