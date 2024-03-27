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        Haberler Dünyadan Taylor Swift sevgilisi Travis Kelce ile Bahamalar tatilinde - magazin haberleri

        Taylor Swift sevgilisi Travis Kelce ile Bahamalar tatilinde

        Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Taylor Swift, dünya turnesine Bahamalar'da tatil arası verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:02
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          Taylor Swift, 'Eras' adını verdiği turnesine devam ediyor. 34 yaşındaki pop yıldızı, yoğun turne programına sevgilisiyle tatil arası verdi.

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          Dünya turnesi biletleri kısa sürede tükenen Amerikalı şarkıcı, erkek arkadaşı Travis Kelce ile Bahamalar'da tatilde yapıyor.

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          13 kez Grammy kazanan ünlü şarkıcı, sevgilisiyle denize girip güneşlenirken görüntülendi.

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          34 yaşındaki Amerikan futbolcusu Kelce ile dolu dizgin bir ilişki yaşayan Swift, sevgilisine sarılıp onu öperken fotoğraflandı.

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          Spor yapmaya önem verdiği bilinen Swift, fit görünümüyle dikkat çekti.

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          Sanatçı, genellikle birbirini takip eden gecelerde üç buçuk saatlik konserlerinde gücünü koruyabilmek için fitness yapmaya özen gösterdiğini daha önce anlatmıştı.

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          TURNEYE DEVAM EDECEK

          Swift'in 'Eras' turnesi aralık ayında Vancouver'da sona erdiğinde şarkıcı, beş kıtayı ziyaret etmiş ve 152 konseri tamamlamış olacak. Tatilin ardından Swift, konserlerine tam gaz devam edecek.

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          2023 yılında Time tarafından 'Yılın Kişisi' seçilen ve dinlenme rekorları kırarak sık sık adından söz ettiren Swift, Kelce ile ilişkisini eylül ayında resmen duyurmuştu.

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          MASRAFTAN KAÇMIYOR

          Her adımıyla gündem olmayı başaran çift, birbiri için hiçbir masraftan da çekinmiyor.

          Kansas City Chiefs'de oynayan Travis Kelce ile dünya turnesinde olan Swift, birbirlerini görmek için şehirler, hatta ülkeler arasında mekik dokuyor.

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          Kelce'nin Swift ile aşk yaşamaya başlamasından bu yana şarkıcıyı görmek için ABD genelinde ve uluslararası çapta özel jetle uçuş yapmak için yaklaşık 1 milyon 210 bin dolar harcadığı ortaya çıktı.

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          Futbolcunun, Swift'in Singapur'daki konserine katılmak için yaptığı yolculuğun 570 bin dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

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          Şarkıcının Arjantin'deki konseri için seyahate eden Kelce'nin, yalnızca bu yolculuk için 300 bin dolar harcadığı düşünülüyor.

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          SEVGİLİSİNİN MAÇLARINI İZLİYOR

          Taylor Swift de sık sık sevgilisinin maçlarına giderek ona desteğini gösteriyor.

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