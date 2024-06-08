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        Haberler Dünyadan Taylor Swift konseri bir anda kesti - magazin haberleri

        Taylor Swift konseri bir anda kesti

        Taylor Swift, dünya turnesi kapsamında Edinburgh'da verdiği konserinde, kısa süreli rahatsızlığından dolayı performansına ara vermek zorunda kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 17:23 Güncelleme: 08.06.2024 - 17:23
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          Sahnede hem şarkı söyleyip hem de gitar çalan Taylor Swift, 'Eras' adlı turnesi kapsamında İskoçya şehri Edinburgh'da verdiği konserde elini kullanamaz hale geldi.

          34 yaşındaki ABD'li yıldız, dün akşamki konserinde beklenmedik bir şekilde eline kramp girince performansını aniden durdurmak zorunda kaldı.

        • 2

          Murrayfield Stadyumu'ndaki konserde Swift, seyircilerine "Elim garip bir krampla dondu" diye seslendi.

          Kramp nedeniyle elinin "pençe şeklini aldığını" fark eden Swift, ellerini ovuşturdu ve masaj yaptı. Şarkıcı, "Bu çok utanç verici. Pençeyle performans sergilemek gibi. Kimseyle alakası yok" diye konuştu.

        • 3

          Krampa rağmen konserine devam eden Swift, Edinburgh’daki hayranları için performans sergileme deneyiminden keyif aldığını ve unutulmaz bir akşam geçirdiğini söyledi.

          Konserde popüler şarkılarını seslendiren Swift, "Edinburgh, bu gece bize verebileceğin her şeyi verdin" dedi.

        • 4

          Swift, Edinburgh konseri öncesi şehre akın eden konser seyircilerine yer açmak için, otellerde konaklayan evsizlerin zorla tahliye edildiği haberiyle gündeme gelmişti.

        • 5

          Barınma konusunda yardım eden sivil toplum kuruluşu Shelter Scotland, desteklediği bazı evsizlerin zorla taksiye bindirilip farklı şehirlere gönderildiğini açıklamıştı. Yardım kuruluşu, evsizlerin turistlerle doğrudan rekabet halinde olmasının açık bir adaletsizlik olduğunu söylemişti.

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