Taylor Swift'in yeni albümünün sızdırılmasına hayran tepkisi

Bir X kullanıcısı; "O ve ekibi bu albümün çıkışını o kadar titizlikle planladılar ve çalıştılar ki, saygısızlık etmeyin ve bunu başkaları için de mahvetmeyin" derken, albümün tamamını cuma günü dinlemek için beklemek ve "gerçekten ilk dinleme deneyimini yaşamak" istediklerini söyleyenler çoğunluktaydı.

Bır kısım hayranları, X'te yayılan parçaların yapay zeka tarafından oluşturulmuş sahte şarkılar olabileceğini tahmin etti, ancak çevrimiçi olarak paylaşılan bazı yapay zeka parçaların daha eski, daha az bilinen Swift şarkıları olduğu ortaya çıktı.