Taylor Swift'in sevgilisi Travis Kelce oyuncu oluyor
Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in bir yıldır birlikte olduğu Amerikan futbolcusu Travis Kelce, ilk kez bir dizide rol alacak
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Taylor Swift'in Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce, oyunculuğa adım atıyor. 34 yaşındaki sporcu, Ryan Murphy'nin yeni korku dizisi projesi 'Grotesquerie'de rol alacak.
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Şimdilik dizinin senaryosu gizli tutuluyor, ancak yapımın bu sonbaharda yayına girmesi bekleniyor.
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Yönetmen Ryan Murphy, şubat ayında 'Grotesquerie' dizisini çekeceğini duyurduğunda, yapımda Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance ve Lesley Manville'in başrolde yer alacağını açıklamıştı.
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EN PAHALI AMERİKAN FUTBOLCUSU
Dizinin kadrosuna dâhil olan Kansas City Chiefs oyuncusu Travis Kelce, kısa süre önce takımıyla sözleşmesini yenilemiş ve Amerikan Futbol Ligi'nde en yüksek ücreti alan sporcu olmuştu.
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Öte yandan Travis Kelce, 34 yaşındaki rekortmen şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift ile Eylül 2023'ten bu yana birlikte. İkili, gösteri dünyasının en güçlü çiftleri arasında gösteriliyor.