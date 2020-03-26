"TAYLOR GÜNDEM YARATIYOR"

Kardashian, eşinin izin istemediğini ve bunun yalan olduğunu söyleyerek, şu sözleri sıraladı:

Onlar bu konuyu açıkça konuşmuştu ve ben bunu size göstereceğim. Kimse Kanye'nin 'Fahişe' lafını izinsiz kullandığını iddia edemez.

Herkes daha ciddi şeylerle uğraşırken Taylor bu şekilde gündem yaratıyor.