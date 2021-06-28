"RUH EŞİM"

Sevgilisinin teklifine, "Evet" yanıtını veren ABD'li model, "Benim en iyi arkadaşım, ruh eşim, seni her zaman seveceğim" dedi.

Yüzüğünü de göstermeyi ihmal etmeyen Taylor Hill'in paylaşımlarına kısa sürede takipçilerinden tebrik mesajı yağdı.

Ünlü modelin gönderisine; Hailey Baldwin, Lais Ribeiro, Lily Aldridge, Bella Hadid ve Martha Hunt gibi ünlü isimler yorum yaptı.