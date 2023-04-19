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Tayland'daki dev panda Lin Hui 22 yaşında öldü

Çin'in Tayland'a ödünç verdiği ve yıllardır Chiang Mai Hayvanat Bahçesi'nde olan Lin Hui uzmanların çabalarına rağmen kurtarılamadı

Giriş: 19.04.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Tayland'daki dev panda Lin Hui 22 yaşında öldü
AA

Çin'in Tayland'a ödünç verdiği ve yıllardır Chiang Mai Hayvanat Bahçesi'nde olan dev panda Lin Hui 22 yaşında öldü.

AA'nın CGTN'den aktardığı habere göre, Chiang Mai'deki Çin Başkonsolosluğu, Tayland'a ödünç verilen Lin Hui'nin bugün yerel saatle 01.10'da öldüğünü bildirdi.

Dün yerel saatle 21.30 sularında aniden komaya giren 22 yaşındaki Lin Hui, uzmanların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dev pandanın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ülkesinin, Taylandlı uzmanlarla Lin Hui'nin ölüm nedenini araştırmak için çalışacağını kaydetti.

2003'te henüz iki yaşındayken Çin'den ödünç alınarak Chiang Mai'ye gelen Lin Hui, yaklaşık 20 yıldır hayvanat bahçesinde yaşıyor.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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