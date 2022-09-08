Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Tayfur Bingöl'de de mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'a gelmeyi en başından beri isteyen Tayfur için Montero kiralık teklif edilse de İspanyol oyuncu bunu reddetmişti.

Sonrasında yapılan görüşmelerde Alanyaspor cephesi, kiralık transfer için yeşil ışık yaktı. Beşiktaş bu transfer için 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Tayfur'un sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.