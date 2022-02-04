'Taxim' ustaları bir araya getirdi!

"İNSANLARIN GELİP, GÖRMESİ LAZIM"

Zafer Ergin, "En başında hepimizi bir araya getirdikleri için teşekkür ederim. Güzel bir oyundu, benim için özel insanlar var oyunda. Birçok şey anlatılır fakat ipucu vermek istemiyorum. İnsanların gelip, görmesi lazım. Çok büyük emek var, zaman harcamışlar. Birinci perdesi, ikinci perdesiyle de müthiş bir oyun. Gelip, görsünler. Tiyatroya destek versinler." ifadelerini kullandı.