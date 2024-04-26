REKLAM advertisement1

Son dönemde tavuk fiyatlarındaki artış mercek altına alındı.

İstanbul Kasaplar Esnaf Odası, son 5 ayda tavuk fiyatlarının yüzde 200'e varan artışlar gösterdiğini kaydetti. Tüketicileri uyardı. Ticaret bakanlığı da fahiş fiyat artışları için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, bakanlık çalışma başlattı. Tavuk ihracatına yasak getirmeyi de kapsayan bir dizi tedbir üzerinde çalışılıyor.

Özellikle ihracat yasağı öne çıkan adımlardan birisi. Uygulanması halinde, yurt dışına ihraç edilen tavuğun iç piyasaya yönlendirileceğini ve fiyat artışının önüne geçilebileceği belirtiliyor.

Çalışmaya son hali verildikten sonra bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı