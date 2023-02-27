Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Tiyatro

Tatbikat Sahnesi Darüşşafaka Cemiyeti ile protokol yaptı

Tatbikat Sahnesi'nin 'Bir Delinin Hatıra Defteri', 'Acting', 'Fahrenheit 451' gibi kapalı gişe oyunlarının da yer aldığı tüm temsillerinin bilet satışının belli bir kısmı Darüşşafaka’ya aktarılacak

Giriş: 27.02.2023 - 22:59 | Güncelleme: ABONE OL
Tatbikat Sahnesi Darüşşafaka Cemiyeti ile protokol yaptı
HABERTURK.COM

Tatbikat Sahnesi’nden depremden etkilenen çocukların eğitimi için sürekli destek. Erdal Beşikçioğlu’nun genel sanat yönetmenliğini yaptığı Tatbikat Sahnesi deprem felaketinde ailesini kaybeden çocukların nitelikli eğitim almasına destek için Darüşşafaka Cemiyeti ile protokol yaptı. Buna göre aralarında 'Bir Delinin Hatıra Defteri', 'Acting', 'Fahrenheit 451' gibi kapalı gişe oyunlarının da yer aldığı tüm temsillerinin bilet satışının belli bir kısmı Darüşşafaka’ya aktarılacak.

Bu konuda yapılan açıklama şöyle: Tatbikat Sahnesi olarak depremden etkilenen çocuklarımızın eğitimine sürekli katkı amacıyla Darüşşafaka Cemiyeti ile iş birliği yaptık. Aramızdaki protokol ile bundan sonra Tatbikat Sahnesi’nin sahnelediği her oyunun bilet gelirinin belirli kısmı depremden etkilenen çocuklarımızın nitelikli eğitim alması amacıyla Darüşşafaka Cemiyeti’ne aktarılacak. Siz değerli seyircilerimizle birlikte Darüşşafaka'ya destek olarak, bu yolda birlikte yürüyeceğimiz için hepinize teşekkür ederiz.Birbirimizden aldığımız güçle hep birlikte iyileşerek daha aydınlık bir gelecek inşa etmenin sürdürülebilirliğine inanıyoruz.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sait Faik Hikâye Armağanı sahibini arıyor
Sait Faik Hikâye Armağanı sahibini arıyor
Bakan Bozdağ'dan konut açıklaması
Bakan Bozdağ'dan konut açıklaması
2023 EKPSS taban ve tavan puanları
2023 EKPSS taban ve tavan puanları
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.