AA

STM'den yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak IDEF 2017'de tanıtılan Kargu, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yenilenen ve muharebe alanında kendini kanıtlayan Kargu, birçok ülkenin dikkatini çekti.

İhracat pazarları için farklı ülkelerde testlere ve denemelere katılan Kargu, performansıyla beğeni topladı. Kargu, bu süreçte farklı coğrafyalarda denendi ve başarıyla görev yapabileceğini ortaya koydu.

Yürütülen üst düzey görüşmelerin ardından Kargu'nun ihracatına yönelik ilk sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşme kapsamında ihraç edilen Kargu'ların teslimatı 2021 yılı içinde tamamlanacak.

STM, bugüne kadar çok sayıda Kargu'yu da Türk güvenlik güçlerine teslim etti.

"KARGU, SAHADA KENDİNİ BAŞARIYLA KANITLADI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, zamanında parasıyla dahi alınamayan vurucu İHA sistemlerinde, bugün ihracat seviyesine ulaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, kısa süre içinde STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerince sahada etkin şekilde kullanılan milli gururumuz Kargu ilk ihracat başarısına ulaştı. Türk savunma sanayimizin ürettiği ve sahada kendini başarıyla kanıtlayan askeri ürünlerimizi, ihraç etmeye devam edeceğiz."

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Türk savunma sanayii olarak, kabiliyetlerimizle dünyaya açılmaya devam ediyoruz. Milli gururumuz Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, ilk ihracat başarısına ulaştı. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

"KARGU İHRACATI İÇİN BAŞKA ÜLKELERLE DE GÖRÜŞÜYORUZ"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de Türkiye'nin en büyük mühendislik gruplarından biri olarak, milli imkanlarla geliştirilen Kargu'nun ihracından duydukları mutluluğa değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un ana yüklenicisi olan şirketimiz, askeri deniz platformlarında elde ettiği ihracat başarısını, taktik mini İHA'larla taçlandırmıştır. Kargu'ların ihracatına yönelik başka ülkelerle de görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Türkiye'nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine katkılar sunmaya ve ülkemizin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

KARGU'LAR FARKLI TİPTE MÜHİMMATLA DONATILIYOR

Kargu, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin bölgeye girmeden tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor.

Tek er tarafından taşınabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümü Kargu, platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabiliyor.

"Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)" ve "Yer Kontrol Ünitesi"nden oluşan Kargu, "man in the loop" prensibiyle tamamen insan (operatör) kontrolünde görev icra edecek şekilde tasarlandı.

Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen sistem, hassas vuruşa sahip bulunuyor. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmalarıyla donatıldı.

KERKES PROJESİ DE BAŞARIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR

Kargu'ların, hem kendi içinde hem de Sabit Kanatlı Taşınabilir Akıllı Mühimmat Sistemi ALPAGU ve Döner Kanatlı Keşif İHA Sistemi TOGAN ile hareket edebilmesi için başlatılan sürü İHA çalışmaları da devam ediyor.

STM, İHA platformlarının GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayacak KERKES Projesi'ni de başarıyla sürdürüyor.

Kargu'nun üzerinde kullanılacak farklı tipte mühimmat çalışmalarında ise sona gelindi.