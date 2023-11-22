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        Haberler Gündem Taşerona kadroda son durum: 2023 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak ve şartları neler, kimleri kapsayacak ve Meclis'e geldi mi?

        90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte son durum

        Taşerona kadro son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Sözleşmeli ve geçici işçilerin kadroya alınmasının ardından 90 bin taşerona kadro çalışmalarının yürütüldüğü belirtilmişti. Meclis'e gelmesi beklenilen düzenlemeye ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte 2023 90 bin taşerona kadroda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:01
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        • 1

          Taşerona kadroda son durum, 20 Kasım'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yeniden gündeme geldi. Emekli ikramiyesi ek düzenleme, emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi gibi konuların ele alınmasının beklendiği Cumhurbaşkanlığı Kabine'sinde 90 bin taşeron işçiye kadro konusunun da ele alınması bekleniyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Kamudaki taşeronları planladık. Çözeceğimiz konulardan birisi bu." açıklamasında bulunmuştu. Torba yasa maddeleri ile Meclis'e gelmesi beklenilen düzenlemeye ilişkin olarak "90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak ve şartları neler, kimleri kapsayacak ve Meclis'e geldi mi?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 taşeron işçiye kadroya ilişkin son dakika gelişmeleri...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI'NDA EKONOMİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI!

          Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 20 Kasım günü Beştepe'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda ekonomi başlıkları ön plana çıktı.

          Kabine Toplantısı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonlandırılması için atılacak diplomatik adımlar, ekonomide yaşanan son gelişmeler ele alındı.

        • 3

          2023 90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM

          Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

        • 4

          GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞTI!

          En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

          "ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

          Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

        • 5

          "TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

          Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

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