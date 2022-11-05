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Taşerona kadro müjdesi! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

Taşerona kadro müjdesi! 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek?

Taşerona kadro kararı için binlerce işçinin gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e çevrildi. 1 milyon taşerona kadro verildiğini hatırlatan Bakan Bilgin 90 bin işçinin problemlerini çözeceklerini ifade etmişti. Çalışmalarda sona yaklaşılırken "90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak ve şartları neler?" soruları gündeme geldi. İşte, 2022 taşerona kadro son dakika gelişmeleri...

Giriş: 05.11.2022 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Taşerona kadro kararı için binlerce işçinin gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e çevrildi. 1 milyon taşerona kadro verildiğini hatırlatan Bakan Bilgin 90 bin işçinin problemlerini çözeceklerini ifade etmişti. Çalışmalarda sona yaklaşılırken "90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsayacak ve şartları neler?" soruları gündeme geldi. İşte, 2022 taşerona kadro son dakika gelişmeleri...

  • BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro konusuna dair açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi.

  • "DOSYA DOSYA AÇIYORUZ"

    "Taşeron düzenlemesi ile birlikte mi ele alınacak?" sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "Şu an öncelik sözleşmeli personel düzenlemesi. Biliyorsunuz dosya dosya açıyoruz. Şu an sözleşmelilerle ilgili dosya önümüzde. Sonra diğerleri ele alınacak." ifadelerini kullandı.

  • 90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA ALINACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

  • O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini Kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

    Açıklamalardan yola çıkarak, 90 bin taşeron işçisinin kadroya Kasım ayında alınması bekleniyor.

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