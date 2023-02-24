BAKAN BİLGİN DUYURMUŞTU "ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.