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TAŞERONA KADRO 2023 için gözler Meclis'te! 90 bin taşerona kadro çıkacak mı, ne zaman ve ertelendi mi?

Taşerona kadro için gözler Meclis'te! 90 bin taşerona kadro çıkacak mı, ertelendi mi?

Kamu kurumlarındaki sözleşmeli personellerin kadroya alınmasının ardından gözler taşerona kadro düzenlemesine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro düzenlemesinden 90 bin işçinin yararlanacağını açıklamıştı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verdi. İşte, 90 bin taşerona kadro son durum...

Giriş: 24.02.2023 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara vermişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde TBMM çalışmalarına ara verildiğini açıklandı. Meclis'in gündeminde yer alan EYT düzenlemesi ve 90 bin taşerona kadro düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrildi. İşte, 2023 Taşerona kadro son durum...

  • MECLİS 28 ŞUBAT'TA ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından ülke genelinde yas ilan edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara vermişti.  AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş “Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye’m” ifadelerini kullanmıştı.

  • TAŞERONA KADRO NE ZAMAN GELECEK?

    Kahramanmaraş depremi sonrası TBMM faaliyetlerine ara verirken taşerona kadro çalışmaları da durdu. TBMM çalışmalarına tekrar 28 Şubat tarihinde başlayacak. Meclisin gündemindeki konular bu tarihten itibaren ele alınacak. 

  • Sözleşmeliye kadro çalışmalarından 90 bin taşeron işçinin yararlanamadığını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." demişti.

  • DAHA ÖNCE NELER SÖYLENMİŞTİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro verileceğini açıklamıştı. Bakan Bilgin "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

  • BAKAN BİLGİN DUYURMUŞTU "ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

    O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

  • 90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    90 bin işçi kadrosunun kimleri, şartlarının neler olduğu ve hangi kurumları kapsadığı düzenlemeye dair en çok araştırılan arasında yer alıyor. Konuyla ilgili çalışma detaylı hale geldikçe açıklama yapılması bekleniyor.

  • THY'DEN TAŞERONA KADRO DUYURUSU

    TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

    "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY'li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis A.Ş.'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız" 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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