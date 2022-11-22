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Taşeron ve Sözleşmeliye kadro SON DURUM: Sözleşmeli ve taşeronlara kadro yolu açıldı! 4B'li çalışanlarla ilgili açıklama

Sözleşmeli ve taşeronlara kadro yolu açıldı! 4B'li çalışanlarla ilgili açıklama

Sözleşmeli kamu personelleri ve kamudaki taşeronlara kadro yolu açıldı. 4B'li çalışanlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kadro müjdesi geldi. Taşeronlarla ilgili ise Bakan Bilgin kapıyı araladı. İşte taşeron ve sözleşmelilerin kadroya girişiyle ilgili detaylar...

Giriş: 22.11.2022 - 13:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sözleşmeli kamu personellerinin ve kamudaki taşeron çalışanların kadroya girişiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Gğvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıkalamalar geldi. Peki, sözleşmeliler kadroya girecek mi? İşte merak edilen son açıklamalar...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK TARİH AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Kasım'daki Kabine Toplantısı sonrasında gelen bir soru üzerine sözleşmelilerin kadroya girişiyle ilgili şunları söyledi:

    "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

  • TARİH BELLİ OLDU!

    Konuyla ilgili çalışmanın tamamlandığını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz" dedi.

  • BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE NE SÖYLEMİŞTİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ile ilgili olarak "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." dedi. Bu açıklamaya göre Kasım ayı sonuna kadar çalışmanın tamamlanması bekleniyor

    4B'Lİ PERSONELLERİN TÜMÜ KADROLU OLACAK MI?

    Bakan Bilgin yaptığı açıklamada çalışmanın sadece 4B'lileri kapsayacağını söyledi. 4A zaten kamu kadrosu olduğu için 4A'lıların kadroya girişi gibi bir durum söz konusu değil. Düzenlemeyle 4B'li çalışanlar 4A'lı olarak kamuda geçici kadrodan asil kadroya geçmiş olacaklar.

  • DÜZENLEMEDEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

    Söz konusu düzenleme yasalaştığında yaklaşık 600 bine yakın sözleşmeli kamu personeli kadroya geçmiş olacak.

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