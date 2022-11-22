BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE NE SÖYLEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ile ilgili olarak "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." dedi. Bu açıklamaya göre Kasım ayı sonuna kadar çalışmanın tamamlanması bekleniyor

4B'Lİ PERSONELLERİN TÜMÜ KADROLU OLACAK MI?

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada çalışmanın sadece 4B'lileri kapsayacağını söyledi. 4A zaten kamu kadrosu olduğu için 4A'lıların kadroya girişi gibi bir durum söz konusu değil. Düzenlemeyle 4B'li çalışanlar 4A'lı olarak kamuda geçici kadrodan asil kadroya geçmiş olacaklar.