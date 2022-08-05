Tasarrufta dövize talep ne oldu?

Tasarrufta döviz talep ne oldu?

HABERTURK.COM / Ajanslar

TCMB verilerine göre bankalarda bulunan toplam döviz mevduatı, geçen hafta 242 milyar 980 milyon dolar olurken, bu tutarın 212 milyar 695 milyon dolarlık kısmı yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış verilerle 29 Temmuz itibarıyla 1 milyar 948 milyon dolar arttı.

Böylelikle yabancı para cinsinden mevduat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 54.7 oldu.

BDDK'nın açıkladığı haftalık bankacılık istatistikleri üzerinden, ticari ve resmi kuruluşlar çıkarılarak sadece gerçek kişilerin mevduat dağılımına bakıldığında ise döviz cinsi tasarrufların oranının 29 Temmuz haftasında yüzde 61'e ulaştığı görülüyor.

Son verilere göre 1.13 trilyon TL'ye ulaşan Kur Korumalı Mevduatlar da hesaba dahil edildiğinde dolarizasyon seviyesi yüzde 71'e çıkıyor.

Sektör / Mevduat ( 29 Temmuz 2022 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM 1 Mevduat (Katılım Fonu) 3.239.242,72 4.213.182,75 7.452.425,47 2 Gerçek Kişiler 1.704.033,97 2.659.578,88 4.363.612,86 3 a) Vadesiz 344.473,56 1.270.049,49 1.614.523,05 4 b) Vadeli 1.359.560,42 1.389.529,39 2.749.089,80 5 Ticari Kuruluşlar 1.076.295,97 1.456.651,55 2.532.947,52 6 a) Vadesiz 277.819,32 687.189,83 965.009,15 7 b) Vadeli 798.476,65 769.461,72 1.567.938,37 8 Resmi ve Diğer Kuruluşlar 458.912,78 96.952,32 555.865,09 9 a) Vadesiz 97.273,20 42.287,42 139.560,62 10 b) Vadeli 361.639,58 54.664,90 416.304,48 11 Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi) 1.470.966,90 0,00 1.470.966,90 12 Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları 1.133.837,64 0,00 1.133.837,64