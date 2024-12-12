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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Tasarımcının Notu'nda dersler başlıyor

        'Tasarımcının Notu'nda dersler başlıyor

        Salt Beyoğlu'ndaki "Tasarımcının Notu" sergisi kapsamında hazırlanan açık dersler 21 Aralık'ta Alparslan Baloğlu ile başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 00:23 Güncelleme: 12.12.2024 - 00:23
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        'Tasarımcının Notu'nda dersler başlıyor
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        Salt’ın Türkiye’de kitap ve tasarım ilişkisine odaklanan Tasarımcının Notu sergisi kapsamındaki açık ders programı başlıyor.

        21 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek “Matbaacının Notu” başlıklı açık derste Alparslan Baloğlu, kitabın oluşumunda matbaanın rolünü ele alacak. Matbaacılık alanında yıllara yayılan tecrübesi ve somut örnekler ışığında kitap üretiminin inceliklerine ve matbaacı-tasarımcı ilişkisinin önemine değinecek. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz program hakkında ayrıntılı bilgi için: saltonline.org.

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        #SALT beyoğlu
        #Tasarımcının Notu
        #Alparslan Baloğlu
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