Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
Gaziantep'te M.B. isimli kadın, tartıştığı erkek arkadaşı 45 yaşındaki İbrahim Patlar'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Bir çocuk babası olan Patlar'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Gaziantep'te olay, gece saatlerinde Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni taşındıkları rezidansta M.B. ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar (45) arasında tartışma çıktı.
SEVGİLİSİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
DHA'da yer alan habere göre bu sırada M.B., erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.
SUÇ ALETİYLE GÖZ ALTINA ALINDI
Patlar hayatını kaybetti, şüpheli kadın suç aleti ile gözaltına alındı. 1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın cenazesi, işlemleri sonrası ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.