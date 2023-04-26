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Şanlıurfa'da vahşet! Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

Şanlıurfa'da korkunç bir cinayet işlendi. Kentte bir kişi tartıştığı babasını bıçakla öldürdü. Zanlı, gizlendiği evde yakalandı

Giriş: 26.04.2023 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da evlat dehşeti! Babasını bıçaklayarak öldürdü... - Haberler
AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde S.D. ile oğlu Y.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine babasını bıçakla yaralayan Y.D. olay yerinden kaçtı.

S.D, çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Y.D'yi gizlendiği evde yakaladı. Gözaltına alınan zanlının polisteki işlemleri sürüyor.

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