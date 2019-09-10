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İHA'nın haberine göre; son günlerde sosyal medyada dönen videolarla da iyice popüler olan Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' adlı şarkının çalıntı olduğu iddia edildi. Şarkının söz yazarı Tarsuslu Aşık Hüseyin Akan, bestenin kendisine ait olduğunu, bunu da ispatladığını söyledi.
Fatih Bulut'un okuduğu eseri 1987 yılında cezaevinde yazdığını söyleyen Aşık Hüseyin Akan, eserin orijinal isminin 'Zalim Geceler' olduğunu, 2010 yılında yayınlanan TRT ile Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle yayınlanan 'Cono Ahmet ve Çocukları' isimli belgeselde bu eserin yer aldığını ifade etti.
Diğer eserlerini de bugün itibariyle noterden tasdiklediğini belirten Tarsuslu sanatçı Akan, şunları söyledi:
'Zalim Geceler'in bir hikayesi var. Zalim Geceler'i ben 1987 yılında 15. Kolordu askeri cezaevinde besteledim, her şeyini orada yaptım. Eskiden dağıtım izni yoktu, bölük komutanımdan izin istedim, evli olduğum için. İzin vermediler. Ben de trende kaçtım. Dört buçuk ay askeri cezaevinde kaldım İzmit’te.
O sıra biraz cahillik, biraz da hasretlik vardı. Ben hiç gurbete çıkmamıştım. Kalemi aldım elime, eskiden Adana Demirspor’da top oynuyordum, bu umut ışıklarının anlamı oradan geliyor. Askere gelince umudum söndü. Profesyonel futbolcu olurken, kendimi askerde buldum. Askerlik işinde de hayatımız söndü. Adana Demirspor'da profesyonel futbolcu olacakken, askere gitmişim umudun kalır mı?
Eskiden dostlar beni gördüğü zaman, top oynadığım zamanlar herkes beni bağrına basardı, dost bildiklerim benden önce döndüler. Niye döndüler? Askerden firar ettik ya, görmemezlikten geldiler. 'Her topluma baktım onlar öndeler, ezdi tükenmek bilmiyor zalim geceler' Bunun hikayesi buradan geliyor. O zamanlar oğlum Selmani 1 yaşındaydı, cezaevindeydim. Esas türkünün içinde diyordum. 'Mis gibi kokarsın gülüm burnumda, hayale yaşarsın benim koynumda, geçmişteki izler perde boynumda, ezdi tükenmek bilmiyor zalim geceler'
Anam her gün gelirdi, cezaevinin kapısına, öldü. Hakk’ın rahmetine kavuştu. Anama dedim ki ‘Ana sen niye 10-15 günde bir geliyorsun, beni kahrediyorsun?’ dedim. Anama dedim ki türküde 'Ana boşuna sorma gelecem, ölmeden, bitmeden baba sizi görecem, Rabbim nasip etse kıymet bilecem, cahilmişim demek o zamanlar, ezdi tükenmek bilmiyor zalim geceler. 4 duvar arası zor. Gündüzüm gece, gece gündüz oldu. Demir kapılar 4 duvar oldu, Hüseyin’im saymadım bilmem kaç yıl oldu, demek ki saatim, dakikam, günüm, yıl gibi geliyordu bana, ezdi tükenmek bilmiyor zalim geceler hain geceler' dedik.
Bu türkünün hikayesi buradan geliyor. Kamuoyuna sunuyorum. Bende bir haksızlık varsa kabul ediyorum.
Fatih Bulut’un kendisini aradığını, telefonda konuştuğunu belirten Akan, Bulut'un televizyonda başka konuştuğunu, kendisiyle de başka konuştuğunu iddia etti.
Akan, şu ifadeleri kullandı:
Fatih Bulut, televizyonda farklı, benimle konuşurken faklı konuşuyor. Bundan birkaç yıl önce eserimi Mustafa Balcı adlı kardeşim internet söylemiş, ben buna yazdım. 'Bu eser benim, ellerinden öperim hocam’ dedi. ‘Yapma, bu eser benim’ dedi. 'Baba ben bir hata yaptım, çocuk çocuğumla ayrıldım, beni mahkemeye verme' dedi.
Söz sahibi benim, müzik sahibi benim. Bir yanda sen yazmışsın söz müzik Mustafa Balcı’ya ait, diğer taraf da söz müzik Fatih Bulut yazmış. 'Karar verin senin mi, onun mu?' dedim 'Senin' dedi. O zaman altına yaz benim adımı dedim. Ondan sonra cevap vermedi. Bu türkü patladıktan sonra beni İstanbul’da bazı dostlarım aradı, ‘Bu Geceler senin değil mi?’ dedi. Baktım benim eserim ama sözü, müziği Mustafa Balcı yazmış, Fatih Bulut yazmış.
Buraya filmciler geldi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldiklerini, ‘Cono Ahmet ve Çocuklarının’ belgeseli çekeceklerini söylediler. Benimle görüştüler, çekime başladılar. Tarsus, Mersin ve beni iyi tanır, bana Çukurova’nın Neşat Ertaş'ı derler. Belgeselde bana ait olan bu parçayı okudum. Fatih Bulut yeğenim aradı, gözlerinden öperim. Telefonda konuştuğu ayrı, televizyonda ayrı konuşuyor. Babacığım el eli yıkar, el döner yüzü yıkar. Ben sana paradan bahsetmiyorum ki, ‘Bu eser benim, senin mi?’ dedim, ‘Senin baba’ dedi. Benim ise adım, esamem niye okunmuyor?
'14 Eylül’de Adana’da konserim var babacığım, 15 Eylül’de yanındayım' diyor. Güya bana para verecek,'Para 4’üncü 5’inci plan' dedim. Şarkı tuttu. Adam televizyona çıkıyor, ben her konuma açığım diyor. Beni mecbur bıraktı, eğer bu eseri tasdikini istiyorsanız internette ‘Cono Ahmet ve Çocukları’na girin tüm parçası var. 47. dakikada klibim çıkar. Takdir halkımızın.
Mustafa Balcı ile Fatih Bulut’un gözlerinden öperim, kendilerine çeki düzen versinler. Beni mecbur ettikleri için utansınlar. Şimdiki toplum bozuldu. Şimdiki toplum hazır kazancın peşindeler. Anadan babadan kalma malları yiyorlar, bizden kalan malları da sağ olsun Fatih Bulut yeğenim yemeye kalktı.
İşte noterden tasdikli belge. TRT ile Kültür Bakanlığı göndermiş olduğu Pusula Film’de 'Cono Ahmet'in Çocukları' belgeseli çekimi 2010 yılında, yayınlanan tarihi 2014’dur. Kasetleri de Kültür Bakanlığında... Bugüne kadar oğlum Yılmaz Akan ile birlikte 60-65 eserimiz var. Ticaretten uğraştığımız için bu eserlerden para kazanmıyoruz. 45 eserimiz noter tasdiklidir.
Aşık Hüseyin Akan, eserini izinsiz kullanıp şöhret ve para kazanan Fatih Bulut'u dava edeceğini söyledi.
ÇOK SEVDİM YALAN OLDU ŞARKI SÖZLERİ
Umut ışıklarım bir bir söndüler
Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler
Her topluma girdim onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler
Her topluma girdim amma onlar ittiler
Ezdi tükenmedik bildi zalım geceler
Uykular haram oldu gençliğim bak,
Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler zalım geceler
Umudum gecem, gecem de gündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu
Sayamadım vallaha billaha seneler oldu
Oldu oldu çok sene oldu
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler yaktı geceler
Annem yanına vallaha gelecem
Ölmeden gitmeden babam elin öpecem
Yar Allah nasip etse kıymet bilecem
Ezdi tükenmedik bildi ama yordu geceler
Mevla nasip etse hatır bilecem bilecem
Ezdi tükenmedik bildi yıktı geceler
Uykular haram oldu gençliğim bak,
Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler
Geceler geceler dümen geceler
Geceler geceler yordu geceler
Umudum gecem, gecemde gündüz oldu oldu
Demir mazgallar dört duvar oldu
Demir de kapılar dört duvar oldu
Sayamadım vallaha billaha seneler oldu
Oldu oldu çok sene oldu
Geceler geceler yıktı geceler
Geceler geceler yaktı geceler
Geceler geceler hayın geceler
Geceler geceler yaktı geceler
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