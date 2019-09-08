İşte, sosyal medyaya damgasını vuran ve YouTube'da 23 Milyona aşkın izlenmeye ulaşan Fatih Bulut'un Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısının sözleri...

FATİH BULUT- ÇOK SEVDİM YALAN OLDU ŞARKI SÖZLERİ

Umut ışıklarım bir bir söndüler

Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler

Her topluma girdim onlar ittiler

Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler

Her topluma girdim amma onlar ittiler

Ezdi tükenmedik bildi zalım geceler

Uykular haram oldu gençliğim bak,

Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler

Geceler geceler yıktı geceler

Geceler geceler zalım geceler

Umudum gecem, gecem de gündüz oldu oldu

Demir mazgallar dört duvar oldu

Demir de kapılar dört duvar oldu

Sayamadım vallaha billaha seneler oldu

Oldu oldu çok sene oldu

Geceler geceler yıktı geceler

Geceler geceler yaktı geceler

Annem yanına vallaha gelecem

Ölmeden gitmeden babam elin öpecem

Yar Allah nasip etse kıymet bilecem

Ezdi tükenmedik bildi ama yordu geceler

Mevla nasip etse hatır bilecem bilecem

Ezdi tükenmedik bildi yıktı geceler

Uykular haram oldu gençliğim bak,

Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler

Geceler geceler dümen geceler

Geceler geceler yordu geceler

Umudum gecem, gecemde gündüz oldu oldu

Demir mazgallar dört duvar oldu

Demir de kapılar dört duvar oldu

Sayamadım vallaha billaha seneler oldu

Oldu oldu çok sene oldu

Geceler geceler yıktı geceler

Geceler geceler yaktı geceler

Geceler geceler hayın geceler

Geceler geceler yaktı geceler