Tarsus'ta metruk evde yangın: 1 ölü
Mersin Tarsus'ta bir metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede 59 yaşındaki Bekir Akkoyun'un cansız bedeni bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde metruk evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Şehitkerim Mahallesi'ndeki tek katlı metruk evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yangını söndüren itfaiye ekipleri, metruk evde 1 kişinin cansız bedenini buldu.
Polis ekipleri, yangında ölen kişinin Bekir Akkoyun (59) olduğunu tespit etti. Akkoyun'un cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.