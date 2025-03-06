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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta metruk evde yangın: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Tarsus'ta metruk evde yangın: 1 ölü

        Mersin Tarsus'ta bir metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede 59 yaşındaki Bekir Akkoyun'un cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 07:25 Güncelleme: 06.03.2025 - 07:25
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        Metruk evde yangın: 1 ölü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde metruk evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Şehitkerim Mahallesi'ndeki tek katlı metruk evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yangını söndüren itfaiye ekipleri, metruk evde 1 kişinin cansız bedenini buldu.

        Polis ekipleri, yangında ölen kişinin Bekir Akkoyun (59) olduğunu tespit etti. Akkoyun'un cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        #Mersin
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