Tarsus'ta ev yangını: 5 yaralı

Tarsus'ta iki katlı evde yangın: 5 yaralı
Mersin Tarsus'ta iki katlı evde kömür sobasının neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 5 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre, Yunus Emre Mahallesi 4518. Sokak'ta İ.A'ya ait iki katlı evde kömür sobasından kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında İ.A. ve aynı aileden A.A, M.A, A.A. ve K.A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.