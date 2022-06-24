AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Doğa Parkı ile İzmir Doğal Yaşam Parkı arasında anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda Nazlı adı verilen Bengal kaplanı, bir albino türü piton, 3 ağ desenli piton ile ana vatanı Avustralya olan 2 deve kuşu Tarsus Doğa Parkı'na getirildi.

Tarsus Doğa Parkı'ndan ise 15 beç tavuğu, bir cüce keçi, 2 suna ördeği, 2 altuni sülün ve 2 tavus kuşu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

Doğa parkına getirilen hayvanların bakımları devam ediyor.​​​​​​​