Tarsim Kayseri bölge müdürlüğü açıldı



TARSİM’den yapılan açıklamada Kayseri Bölge Müdürlüğü’nün faaliyetlerine başladığı bildirildi. Yapılan açıklamada, " TARSİM, sürekli gelişen ve büyüyen yapısıyla artan taleplere en iyi ve hızlı bir şekilde cevap verebilmek amacıyla, Türkiye genelinde 11 farklı noktada konumlanan Bölge Müdürlüklerine bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde faaliyetlerine başlayan Kayseri Bölge Müdürlüğü’nün hizmet alanı içinde Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Niğde illeri yer alıyor" denildi.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Giresun, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Şanlıurfa ve Tekirdağ TARSİM Bölge Müdürlükleri, kolaylıkla ulaşılabilir konseptleri ile müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefliyor. Bölge Müdürlüklerinin irtibat bilgilerine www.tarsim.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.