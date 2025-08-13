Tarladan markete fiyat makası açıldı: Karpuz tarlada 2, markette 8,5 TL

Samsun, Bafra Ovası'nda kavun-karpuz hasadı devam ederken, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürmüyor.

Karpuz tarlada 2 TL, komisyoncuda ise 2,5 TL'den alıcı buluyor. Kavunun tarladaki fiyatı 9 TL iken, komisyoncuda 10 TL'ye satılıyor. Market raflarında ise karpuz 7,5 ile 8,5 TL'den, kavun ise 20-25 TL arasında yer alıyor.

REKLAM advertisement1

Bafralı üreticiler, bu sene ürünün bol olduğunu ve para etmediğini söyledi. Bafra Sebze Hali esnaflarından Mesut Gün, fiyat dalgalanmalarının tarımdaki planlama eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, "Fiyatlar tamamen arz-talep dengesiyle alakalı. 15-20 gün önce Bafra Ovası'nda karpuz hasadı başladı. Fiyatlar tarlada 2 TL" dedi.

"PLANLAMA EKSİKLİĞİ VE ARZ FAZLASI BÜYÜK SORUN"

Mesut Gün, Türkiye tarımının en büyük sorunlarından birinin planlama eksikliği olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar geçen yıl karpuzdan para kazandıysa, bu yıl üretimi artırıyor. Bu da arz fazlasına neden oluyor. Bu durumda ya fiyat çok düşer ya da ürün elde kalır" ifadelerini kullandı.

Gün, bu sorunun çözümü için ihracat pazarlarının genişletilmesi ve kooperatifleşmenin önemine dikkat çekti.