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        Haberler Gündem Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı - Güncel haberler

        Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde, tarlada çalıştığı sırada çapa makinesine ayaklarını kaptıran İsa Tarhan hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 22:21 Güncelleme: 03.12.2024 - 00:11
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        Ayaklarını çapa makinesine kaptırdı
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde, tarlada çalıştığı sırada çapa makinesine ayaklarını kaptıran İsa Tarhan (20), kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak Köyündeki bir tarlada meydana geldi.

        İddiaya göre, tarlada çalışan İsa Tarhan, ayaklarını çapa makinesine kaptırdı. İki ayağı da dizlerine kadar parçalanan İsa Tarhan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsa Tarhan, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Tarhan'ın cenazesi otopsi için hastanenin morguna konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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