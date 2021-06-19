Tarlabaşı'nda tartışma kavgaya dönüştü

Tarlabaşı'nda seks işçisi olduğu ileri sürülen trans bireyler ile park halindeki otomobilde bulunan bir grup arasındaki tartışma kavgaya döndü.

Kavganın çıkış nedeni bilinmezken çevredeki binalardan çekilen görüntülerde aracın tekme ve yumruklu saldırılar sonrası bölgeden uzaklaştığı görüldü.