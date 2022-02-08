Tarkan'dan sürpriz!

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına ara verip, yaşamını ailesiyle birlikte Almanya'da devam eden Tarkan, yeni projeleri için eşi Pınar ve kızı Liya ile birlikte üç ay önce soluğu Türkiye'de almıştı.

İstanbul'da hem reklam anlaşması yapan hem de yeni albümünün çalışmaları için kolları sıvayan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı.

"ÇOK YAKINDA!"

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını ve hastalığı hafif semptomlarla atlattığını açıklayan Tarkan, albümünden bir şarkının ilk 10 saniyesini "Çok yakında!" notuyla yayınladı. Takipçileri, 49 yaşındaki şarkıcının paylaşımına, "Şarkıla bizi Megastar!" şeklinde yorumlarda bulundu.

"KORONA" KARARI

Öte yandan her yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sevenleriyle buluşan Tarkan, pandemi nedeniyle sahnelere ara vermişti. Belirli tedbirlerle pek çok müzisyenin sahne almaya başlamasının ardından Megastar, hayranlarından kendisine gelen "konser" taleplerine yanıt vermişti.

"KAVUŞACAĞIZ MUTLAKA, SABREDİN"

Bir süre daha sahneye çıkmayacağını belirten ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. 'Ee o zaman neden konser yapmıyorsun?' diyenlerinizi duyuyorum. Pandemi…

Biliyorum; belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum; biz bir araya geldik mi, koparız. Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri... Ee kimseyi tehlikeye atmak istemem... Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim. Kavuşacağız mutlaka, sabredin...