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Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!

Pazar gününü kızı Liya ile birlikte geçiren Tarkan, o anları takipçileriyle paylaştı. "Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!" diyerek espri yapan ünlü şarkıcı, daha sonra "Kızımın mutluluğu için maskarası da olurum" ifadelerini kullandı

19.12.2021 - 18:06 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışmalarına ara verip, yaşamını ailesiyle birlikte Almanya'da devam eden Tarkan, yeni projeleri için eşi Pınar ve kızı Liya ile birlikte geçen ay Türkiye'ye dönmüştü.

  • Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü şarkıcıdan yeni paylaşım geldi. Pazar gününü kızı Liya'ya ayıran Tarkan, kelebek şeklinde pembe renkli bir maske ile poz verdi.

  • "KIZIMIN MUTLULUĞU İÇİN MASKARASI DA OLURUM"

    Kızıyla oyun oynayan 49 yaşındaki şarkıcı, eğlenceli karesinde şu ifadelere yer verdi:

    Tütüler, maskeler falan… Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın! Olsun, icabında kızımın mutluluğu için maskarası da olurum.

  • KIZI İÇİN TÜTÜ GİYMİŞTİ

    Tarkan, daha önce de kızı Liya için tütü giymişti. Ünlü isim, bu paylaşımına "Rolling Stones tişörtü giyip cool (havalı) baba gibi takılmaya çalışırken, o tişörtün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte!" notunu düşmüştü.

  • HAYRANIYLA EVLENDİ

    Tarkan ve Pınar Dilek, 5 yıl önce ünlü şarkıcının Tarabya'daki villasında düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişti. Nikahta şarkıcının annesi Neşe Tevetoğlu, ağabeyi Hakan ve kardeşi Adnan Tevetoğlu hazır bulunurken, Pınar Dilek'in Almanya'da yaşayan ailesi de Türkiye'ye gelmişti. Çiftin nikah töreni Türk basını kadar Alman basınında da büyük yankı uyandırmıştı.

    Küçüklüğünden beri büyük bir Tarkan hayranı olduğu ortaya çıkan Pınar Dilek, yaklaşık 7 yıl önce şarkıcının Almanya konseri sonrasında ünlü sanatçı ile tanışmış ve arkadaşlıkla başlayan ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüştü.

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