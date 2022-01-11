"Ne kadar üzüldüğümü anlatamam!"

HABERTURK.COM

Elazığ'da acı bir olay yaşandı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, kentte bir binanın 7. katından atlayarak, yaşamına son verdi. Kara, intiharından önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söyledi.

Enes Kara'nın vefatı sonrası üzüntüsünü dile getiren ünlü şarkıcı Tarkan (49), ailelere çocuklarının duygu ve düşüncelerine kulak vermeleri çağrısında bulundu.

"NE KADAR ÜZÜLDÜĞÜMÜ ANLATAMAM"

Konuyla alakalı Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tarkan, şu açıklamayı yaptı:

Enes Kara'nın intihara sürüklenip, hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Ne yazık ki Enes Kara'nın durumunda olup, korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde.

"ÇOCUKLARINIZIN SEÇİMLERİNE SAYGI DUYUN"

Ey analar, babalar! İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun. Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun. Önceliğimiz onların mutluluğu olmalıdır. Yaşadıkları hayat, onların hayatıdır. Çocuklarınız ne sizin malınızdır ne de size aittir. Onlar, biz anne-babalar vesilesiyle dünyaya gelmiş özgür ruhlardır. Çocuklarınızın ışığını söndürmek yerine bırakın, o ışıkla aydınlatsınlar yüreklerimizi.

Unutmayınız ki; asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir.

BİR KIZI VAR

Tarkan ve Pınar Dilek, 5 yıl önce ünlü şarkıcının Tarabya'daki villasında düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişti.

Ünlü çift, mutlu evliliklerini 2018 yılında bebekle taçlandırmıştı. İkili, bebeklerine 'Liya' adını vermişti.

Daha önce kızının yüzünü hiç göstermeyen Tarkan, özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.