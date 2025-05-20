Tarkan, yeni şarkısını takipçileriyle paylaştı

17 Nisan'da annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybederek büyük bir acı yaşayan ünlü şarkıcı Tarkan, sessizliğini yeni şarkısıyla bozdu. Şarkıcı, stüdyosundan çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, henüz yayımlanmamış yeni şarkısının 20 saniyelik bir kesitini takipçileriyle buluşturdu. Tarkan, paylaşımına ise; "Dönmüyor giden" notunu düştü.

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