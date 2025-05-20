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        Haberler Müzik Tarkan, yeni şarkısını takipçileriyle paylaştı - Magazin haberleri

        Tarkan, yeni şarkısını takipçileriyle paylaştı

        Tarkan, sosyal medya hesabından yeni şarkısının 20 saniyelik bir kesitini sevenleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 21:54 Güncelleme: 20.05.2025 - 21:54
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        Yeni şarkısını paylaştı
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        17 Nisan'da annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybederek büyük bir acı yaşayan ünlü şarkıcı Tarkan, sessizliğini yeni şarkısıyla bozdu. Şarkıcı, stüdyosundan çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, henüz yayımlanmamış yeni şarkısının 20 saniyelik bir kesitini takipçileriyle buluşturdu. Tarkan, paylaşımına ise; "Dönmüyor giden" notunu düştü.

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