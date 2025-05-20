Tarkan, yeni şarkısını takipçileriyle paylaştı
Tarkan, sosyal medya hesabından yeni şarkısının 20 saniyelik bir kesitini sevenleriyle paylaştı
Giriş: 20.05.2025 - 21:54 Güncelleme: 20.05.2025 - 21:54
17 Nisan'da annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybederek büyük bir acı yaşayan ünlü şarkıcı Tarkan, sessizliğini yeni şarkısıyla bozdu. Şarkıcı, stüdyosundan çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, henüz yayımlanmamış yeni şarkısının 20 saniyelik bir kesitini takipçileriyle buluşturdu. Tarkan, paylaşımına ise; "Dönmüyor giden" notunu düştü.
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