"BABA OLUYORUM!"

Ünlü çift, mutlu evliliklerini 2018 yılında bebekle taçlandırmıştı.

Tarkan, eşinin hamile olduğunu, "Bir süredir yazılıp, çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor... Bize de 'Doğru mu, değil mi?' diye soruyorlar. 'Değil, yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru. Baba oluyorum. Çok mutluyum. Sizlerle de paylaşmak istedim..." sözleriyle duyurmuştu.

Şarkıcının bu gönderisi uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu.