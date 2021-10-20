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Tarkan çalışmalara başladı: Sabrın zaferi yakındır! - Magazin haberleri

Tarkan çalışmalara başladı: Sabrın zaferi yakındır!

Pandemi nedeniyle sahnelere ara veren ve yaşamını Almanya'da sürdüren Tarkan, Türkiye'ye döndü. Yeni projeleri için harekete geçen ünlü şarkıcı, aranjör Ozan Çolakoğlu ile bir araya geldiği anı, "Sabrın zaferi yakındır!" sözleriyle paylaştı

20.10.2021 - 15:00 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren ve yaşamını eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da devam ettiren Tarkan, Türkiye'ye geldi.

  • Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü şarkıcı, yeni projeleri için kolları sıvadı. Önceki gün mutluluğunu takipçileriyle de paylaşan Tarkan, "Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın! Heyecanlıyım... O yüzden kaçtı bende uyku muyku. Haa bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden 'son bir bakış atayım' dedim." ifadelerini kullandı.

  • "OZAN'IMLA KAVUŞTUK!"

    Gece de aranjör Ozan Çolakoğlu ile buluşan 49 yaşındaki sanatçı, o anları, "Ozan'ımla kavuştuk sonunda ve çok güzel şeyler oldu. Sabrın zaferi yakındır!" notuyla yayınladı.

    Megastar'ın paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ünlü şarkıcının gönderisine, "Gecemiz aydınlandı!", "Nihayet!", "Bekliyoruz heyecanla." gibi yorumlar yapıldı.

  • "KEŞKE BU ANDA KALSAYDIM"

    Öte yandan Tarkan, dört yıl önce yayınlayıp, kısa süre sonra sildiği üstsüz fotoğrafıyla ilgili yıllar sonra bir itirafta bulunmuştu.

    O güne ait başka bir karesini yayınlayan Tarkan, gönderisinde şu ifadeleri kullanmıştı:

    Bir "İyi geceler tbt'si de iyi gider şimdi" dedim. Birkaç yıl önce New York konseri için gittiğim Amerika'dan yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp, paylaştığım gecenin sabahında "Eyvah ne yaptım ben!" deyip, hemen sildiğim bir fotoğraf vardı ya... İşte şimdi paylaştığım bu fotoğraf, o aynı geceden tam üstümü çıkarmadan önceki andan... Keşke bu anda kalsaydım... Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım hala bilmiyorum! Ama sanırım uzun uçak yolculuğu, uykusuzluk, jet lag gibi faktörler aklımı başımdan almıştı.

  • "KORONA" KARARI

    Her yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sevenleriyle buluşan Tarkan, pandemi nedeniyle sahnelere ara vermişti. Belirli tedbirlerle pek çok müzisyenin sahne almaya başlamasının ardından Megastar, hayranlarından kendisine gelen "konser" taleplerine yanıt vermişti.

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