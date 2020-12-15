Uzun süredir Almanya'da olan şarkıcı Tarkan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündeme geldi.

Bu karesini paylaşan Tarkan, ruh halini yayınladığı gönderi ile ifade etti.

"Bugün parçalı bulutluyum" diyen Tarkan, "Ruh halim de gelgitli. Son zamanlarda durumum bu. Eminim ki benim gibi hissedenler çoktur. Düşse yakamızdan şu pandemi de, yüzümüz bir gülse. İyi haftalar dilerim. Ha, parçalı bulutluyum ama hala umutluyum" şeklinde konuştu.