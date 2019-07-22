İnsan olarak doğaya, hayvana, ağaca, havaya, suya özetle dünyaya verdiğimiz zarar o kadar büyük ki böyle devam edersek belki de 30-40 yıl sonra çoğu hayvan türünün nesli tükenmiş, ormanlar yok edilmiş, denizlerde, okyanuslarda balık ve canlı türleri tükenmiş olacak.