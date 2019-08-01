Tekfen Tarım, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile iş birliği protokolü imzaladığını duyurdu. İmzalanan iş birliği protokolüne göre, tarımsal ürünlerin üretimine ve süreçlerine yönelik nanoteknoloji ve biyoteknoloji temelli moleküler düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi konusunda ortak projeler geliştirilecek.

İşbirliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, "SUNUM ile birlikte gerçekleştireceğimiz yüksek teknolojili Ar-Ge çalışmalarıyla tarım sektörüne liderlik etme hedefimiz var" dedi.

İnce, "Yerli tarımsal üretimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Doku kültürü faaliyeti sayesinde, “bitkicik” seviyesinde başlayan bitkisel üretimle, marketlerin rafında yer alan meyveye kadar uzanan geniş bir yelpazede “tarım ve gıda” entegrasyonunu gerçekleştirerek değer zincirinin son halkasına kadar organik ve inorganik yatırımlarla büyümeyi hedefliyoruz. SUNUM’un sahip olduğu teknolojik imkanlar ve bilgi birikimi ile bu hedefimize ulaşmak için büyük mesafe kat edeceğiz" dedi.

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise, SUNUM’un nihai hedefinin, nanoteknoloji alanında ulusal ve uluslararası düzlemlerde, farklı sektörlerde tüm paydaşlar tarafından tanınan bir “HUB” olmak olduğunun altı çizilirken, "Sürdürülebilir tarım uygulamaları alanında SUNUM, özellikle bitki zararlılarının tanımlanması, bitkilerdeki direnç mekanizmalarının aydınlatılması, çevresel koşullara daha dayanıklı türlerin karakterizasyonu, sahada uygulanabilecek hızlı moleküler tarama testleri, biyosensörler ve cihazlar geliştirilmesi ve ürünlerin raf ömrünü uzatmaya yönelik akıllı ambalaj çözümleri geliştirmektedir" ifadesi kullanıldı.

SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan, "Merkezimiz, sosyal ve ekonomik katma değer yaratma ve bilgiyi toplum içinde yayma misyonu ve vizyonu doğrultusunda faaliyetlerimizi, yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkenin ve yerel sanayinin ihtiyaçlarına ve önceliklerine yönelik olarak sürdürmekteyiz" diye konuştu.