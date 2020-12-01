Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Katar Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na ilişkin iddialara yanıt verildi.
Açıklamada, imzalanan söz konusu zaptın, su kaynakları yönetimi, kaynakları koruma ve geliştirmeyi kapsadığını, iki ülkenin birbirinden su temini, su nakli, suyun paylaşılması ve benzeri hususları içermediğinin altı çizildi.
Mutabakat zaptının, tarafların su yönetimi alanındaki teknolojik ve bilimsel yeteneklerini güçlendirmek ve ortak çıkarlar ve bütünleyici etkinlik temelinde iki ülke arasında su yönetimi alanında işbirliğini güçlendirmek ve teşvik etmek amacıyla imzalandığı belirtildi.
İki ülke arasında entegre su kaynakları yönetimi, su kaynaklarını koruma ve geliştirme, su kalitesini ve miktarını izleme, su kaynaklarını, bu kaynakların gıda güvenliği ile ilişkilerini yönetme, yeraltı suyu sistemini ve doğal ve yapay beslenmeyi yönetme ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkilerinin araştırılmasını kapsayan mutabakat zaptının içeriği hakkında açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Su tesisleri sistemleri yönetimi, enerji verimliliğinin arttırılması, iletim ve dağıtım ağlarında kullanılan malzemeleri ve bunların bakım yaklaşımlarının yönetilmesi, müşteri şikâyetlerini, yanıt mekanizmasını ve çözüm yaklaşımlarını ele alma yöntemleri, nitelikli su izleme, su arıtma ve kimyasal kullanımda verimliliği artırma, her iki ülkede su kaynaklarını geliştirmek için en son teknolojileri uygulama, gelir getirmeyen suyu (GGS) azaltmak ve şebekelerde su kaçağı ve su kaybını tespit etmek için en son teknolojileri uygulamak, su kullanımı koruma programlarının iyileştirilmesi ve bu alandaki en son teknolojilerin uygulanması konularında karşılıklı ziyaretler, seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenlenmesi, ayrıca ilgili araştırma enstitüleri arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi ve bilgi alış veriş yoluyla işbirliğini mümkün kılmaktadır."
Açıklamada, mutabakat zaptının, sadece iki ülke arasında su yönetimi alanında deneyim ve tecrübelerin paylaşılması ve bilgi alışverişini mümkün kılacağı vurgulanarak "İki ülkenin birbirinden "su temini, su nakli, suyun paylaşılması ve benzeri hususları" içermemektedir." ifadelerine yer verildi.
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