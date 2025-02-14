Hayatın vazgeçilmezi haline gelen sosyal medyanın bu etkilerini öğrendiğinizde, kullanmadan önce bir kez daha düşünebilirsiniz!

Hayatın vazgeçilmezi haline gelen sosyal medyanın bu etkilerini öğrendiğinizde, kullanmadan önce bir kez daha düşünebilirsiniz!

Sosyal medya, bireylerin birbirleriyle bağlantı kurması, paylaşımda bulunması, haberlere ve bilgilere ulaşmasını sağlaması için oluşturulmuştur. Bu teknoloji zamanla günlük hayatın bir parçası hâline gelmiştir. Ancak gün geçtikçe kullanıcı sayısı ile beraber sosyal medyada geçirilen zaman neredeyse günün tamamını ele geçirmiş durumdadır.

SOSYAL MEDYA KULLANIM AMACI NEDİR?

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Sosyal medya, dünyadaki gelişmeleri takip etmek, keyifli içeriklere ulaşmak, hayatımızı paylaşmak, başkalarının hayatlarından kesitler görmek ve zaman zaman sadece vakit öldürmek için kullandığımız çevrimiçi bir etkileşim aracı.

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SOSYAL MEDYANIN RUH SAĞLIĞINA OLUMLU ETKİLERİ

1. AİDİYET DUYGUSU

Kişilerin kendini ait hissedebileceği ve bununla ilgili bir alan bulabileceği platformlardır. Farklı düşüncelerden insanların olduğu ve her düşünceye açık olan bu platformlar, kişinin kendini kabul ettirebileceği ortamlar yaratmaktadır. Özellikle kişinin yakın çevresinden ve ailesinden gelen cevaplar ya da beğenirler kabul görme duygusu oluşturur.

2. YALNIZLIK HİSSİNİ AZALTMASI

Araştırmalara göre sosyal medya kullanımı sırasında diğer insanlarla yapılan etkileşimler, yalnızlık hissini ve kişinin yaşadığı depresif duyguları azaltmaktadır. Bu nedenle sağlıklı kullanıldığında psikolojik yönden bazı faydaları olduğu açıklanmaktadır.

3. İLETİŞİM KURMAYI SAĞLAR

Günümüz teknolojisi ile bilgiye ulaşmak artık çok kolay ve basittir. Sosyal medya üzerinden farklı coğrafya veya kültürlerde yaşayan kişilerle iletişim kurabilir ve o kültür hakkında merak ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

SOSYAL MEDYANIN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN RUH SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİLERİ

1. YETERSİZLİK DUYGUSU

Bazı kişiler, kabul edilme ya da onaylanma arzusu taşır. Bu kişiler sosyal medya gibi platformlarda etkileşimlerini farklı kişilerle karşılaştırdıklarında ve bu kişilere oranla daha az etkileşim aldıklarını gördüklerinde yetersiz hisseder ve psikolojik yönden olumsuz etkilenebilir. Bu kişilerin psikolojilerini iyileştirecek farklı fobiler edinmesi veya bir psikologdan destek alması gerekebilir.

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2. UYKU BOZUKLUKLARI

Sosyal medya kullanımı genellikle hayatın bir parçası olarak tüm güne yayılır. Birçok kişi için yatmadan önce sosyal medyada gezinmek, paylaşılanlara bakmak veya insanlarla sohbet etmek bir alışkanlıktır. Özellikle uyumadan önceki aşırı sosyal medya kullanımı uyku kalitesini etkileyebilir. Ekranlardan yayılan mavi ışık vücudun doğal uyku ve uyanıklık dengesini bozabilir. Mavi ışık vücudu uyanık tutan beyin bölgelerini uyarır ve uyku saatlerinde enerjik hissedilmesine neden olabilir. Bu durum geç uyumaya, yeterli uykuyu alamamaya ve zamanla birtakım uyku bozukluklarının oluşmasına yol açabilir.

3. ÖZ GÜVEN PROBLEMLERİ Bireylerin sosyal medyayla kurdukları ilişki kendilerini ve diğer insanları algılama şekillerini değiştirebilir. Özellikle görsel paylaşma amacıyla kullanılan platformların oluşturduğu beden algısı bireylerde öz güven sorunları yaratabilir. 4. BAĞIMLILIK Bu platformların uzun süreli kullanımı bağımlılığa yol açabiliyor. Kişiler farkında olmadan neredeyse günün tamamını bu platformlarda geçirebiliyor. Bu gibi durumlar duygusal ve psikolojik yönden içe kapanmaya, duygusal ihtiyaçları karşılayamamaya, yoksunluk belirtilerine ve odaklanma problemlerine neden olabilir. Bu gibi durumlarda sosyal medya kullanımına ara vermek ve farklı ilgi alanları bulmak fayda sağlayabilir. 5. HAREKETSİZLİK Sağlık alanında yapılan araştırmalar, sosyal medyanın hareketsizliğe özendirdiğini ortaya koymuştur. Bu durumda ortaya obezite, tip 2 diyabet, tansiyon problemler, boyun ağrısı gibi pek çok sorun çıkabilir. REKLAM 6. SİBER ZORBALIK Sosyal medya, siber zorbalık için yaygın bir platform haline geldi. Siber zorbalık olayları, özellikle gençler arasında ciddi psikolojik travmalara neden olabilir. Kötü niyetli kişilerden gelen hakaretler, tehditler ve aşağılayıcı yorumlar, kurbanlarda derin yaralar bırakabilir. Siber zorbalık yalnızca bireylerin ruh sağlığını değil, aynı zamanda sosyal ilişkilerini ve akademik başarılarını da etkiler. 7. ZAMAN YÖNETİMİ SORUNLARI Aşırı sosyal medya kullanımı zaman yönetimi sorunlarına yol açabilir. Sosyal medya bağımlılığı özellikle gençler arasında ciddi bir sorun olabilir. Ekranın önünde saatler geçirmek uyku düzenini bozabilir ve akademik performansı olumsuz etkileyebilir. Ayrıca sosyal geri çekilmeye ve önemli sorumlulukların ihmal edilmesine yol açabilir. Ek olarak, sürekli bildirimler ve uyarılar dikkat dağıtabilir ve iş verimliliğini azaltabilir. 8. YALNIZLIK HİSSİNİ ARTIRIR İronik olarak, sosyal medyada çok fazla zaman geçirmek gerçek hayattaki sosyal etkileşimleri azaltabilir ve sosyal izolasyona yol açabilir. İnsanlar yüz yüze iletişim yerine dijital platformlarda zaman geçirmeyi tercih edebilir. Bu yalnızlık hissini artırabilir ve depresyon gibi duygusal sorunlara yol açabilir. Gerçek dünyadaki sosyal bağların zayıflaması, bireylerin ruh sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkilere sahip olabilir. Bu yöntemlerle sosyal çevre edinmek çok kolay! Ekran bağımlılığı depresyon nedeni