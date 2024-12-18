YAZILI VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ NEDİR?

Yazılı sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan, “Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu”nda yer alan her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 10 (on) katına kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. sınavının yazılı aşaması test usulünde, 11 Mayıs 2025 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavdan başarılı olanlar daha sonra sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sıjav tarihi daha sonra açıklanacak.