Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Alımı tercihleri 31 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başladı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar tercihlerini 31 Ocak ile 7 Şubat günleri arasında internet üzerinden ÖSYM'ye gönderilebilecek. Mühendis, güvenlik görevlisi ve büro personeli gibi farklı branşlarda gerçekleştirilecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. İşte 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru kılavuzu ile kadro dağılımına ilişkin detaylar...