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Yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu ‘Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ çatısı altında, yeni nesil girişimlerden HST Tarım’a 6 milyon TL’lik yatırımını yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, HST Tarım, çiftçilik ve hayvancılık faaliyeti ile uğraşan küçük ölçekli üreticilerin tohum, yem ve gübre gibi tüm tarım ve hayvancılık girdilerine uygun fiyatlarla hasatta, hayvan ya da ürün satışı ödeme alternatifleri ile ulaşmasını sağlıyor.

Birçok üreticinin bilmediği ya da bilip de pahalı olduğunu düşündüğü teknolojik çözümleri ve makine öğrenmesine dayalı altyapısını tarıma entegre eden girişim, aynı zamanda zirai ve hayvan danışmanlığı, toprak analizine göre gübre ve tohum önerileri, hayvan cinsi ve ırkına uygun yem önerileri, uydu görüntüleri, meteoroloji verileri ve yağış radarlarından alınan veri analizleri vasıtası ile zirai ve hayvansal ürünlerin verimliliği artırıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Re-Pie Portföy Yönetimi tarafından sağlanan Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Fonu ile HST Tarım, Türkiye pazarında daha güçlü olacak. HST Tarım A.Ş, sağladığı yatırım desteği ile hizmet verdiği küçük ölçekli çiftçi ve hayvan yetiştiricileri tabanını genişletecek ve gerekli teknoloji yatırımlarını hızlandıracak.