Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tarım talepleri artık web üzerinden alınacak | Son dakika haberleri

        Samsun'da tarım talepleri artık web üzerinden alınacak

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretkenliği artırmak ve üreticilere yönelik desteklerde başvuruyu kolaylaştırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Üreticiler tarımsal desteklere yönelik başvurularını belediye tarafından oluşturulan bu web sitesi üzerinden yapabilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım talepleri artık web üzerinden alınacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretkenliği artırmak ve üreticilere yönelik destekleri daha erişilebilir hale getirmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı.

        Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni bir web sayfası hazırlandı. Web sayfası, üreticilere tarımsal destekleme, proje başvuruları ve çeşitli tarımsal bilgiler hakkında hızlı ve etkili bir şekilde bilgi edinme fırsatı sunuyor.

        Üreticiler, artık tarımsal desteklere dair başvurularını daha basit ve hızlı bir biçimde gerçekleştirebiliyor. "http://tarimsalhizmetler.samsun.bel.tr/" üzerinden hizmete sunulan yeni web sayfası, üreticilerin ihtiyaç duydukları bilgilere kısa süre içerisinde ulaşmalarını ve karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik taleplerini doğrudan yetkililere iletmelerine imkan tanıyor.

        TALEP VE DANIŞMANLIK

        Daha hızlı ve kolay biçimde bilgiye erişim web sayfasının en önemli özelliklerinden biri de, dijital tarım uygulamaları ve tarımsal yenilikler hakkında güncel bilgilere erişim imkanı sunması. Üreticiler, tarımsal destekleme başvuruları, yetiştiricilik bilgileri ve diğer tarımsal konularda ihtiyaç duydukları önemli bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca üreticiler bu platform üzerinden eğitim ve yayın faaliyetleri hakkında talepte bulunup üretimle ilgili konularda danışmanlık alabiliyorlar.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bu yeni dijital hizmeti ile üreticiler, bu sayede tarım sektöründeki gelişmelerden haberdar olmanın yanı sıra, çeşitli eğitim programlarına ve destek hizmetlerine daha hızlı ve kolay bir biçimde erişebilecekler. Yeni uygulama ile birlikte şehir merkezinde uzak mahallelerde yaşayan, belediyenin sağladığı desteklerden ve imkanlardan haberdar olmak isteyen üreticiler; belediyeye gelmeden başvuruda bulunabilecekler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Samsun
        #tarım
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        Habertürk Anasayfa