Ankara'da görev süresi sona eren ABD Büyükelçisi Flake, Türkiye'deki deneyimlerini anlattı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'deki elçilik deneyimini "başka bir görevle karşılaştıramayacağını" belirterek, Türkiye ile ABD arasında 70 yılı aşkın süredir devam eden müttefiklik ilişkisinin önemini vurguladı.

Ankara'da görev süresi sona eren Büyükelçi Flake, ABD-Türkiye ilişkilerini ve buradaki hayatını, deneyimlerini, Büyükelçilik konutunda eşi Cheryl Flake ile AA muhabirine anlattı.

Flake, Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, 3 yıl önce buraya gelmek için sabırsızlandığını ifade ederek, şimdi ayrılmanın çok zor geldiğini söyledi.

Türkiye'de görev yapmanın, diğerlerinden daha farklı deneyimler sunduğuna işaret eden Flake, AA ekibine gezdirdiği Büyükelçilik konutunun, ABD'nin Bağımsızlık Günü, Cadılar Bayramı ve Paskalya gibi özel günlerde büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Flake, oturma odasında, çok önemli bulduğunu dile getirdiği eski ABD Başkanı Abraham Lincoln tarafından kaleme alınmış mektubu gösterirken, konutta en çok sevdiğin odanın "sinema salonu" olduğunu belirtti.

Jeff Flake, yıllar önce inşa edilen binadaki salon için "Bu bizim 1950'lerdeki sinema salonumuz." diyerek, görev süresi boyunca bu salonda maç, film ve televizyon programlarını ailece izlediklerini, ailesiyle sinema salonunda vakit geçirmekten keyif duyduğunu anlattı.

"TÜRKİYE'DE ELÇİ OLMAYI, BAŞKA BİR GÖREVLE KARŞILAŞTIRAMAYIZ"

Flake, Türkiye'de elçi olmayı "Senato'da, Washington'da 18 yıl çalıştım, bu çok farklı. Bu denizaşırı hayat bizim için farklı. Bunu başka bir görevle karşılaştıramayız." sözleriyle ifade ederek, Türkiye'de çok sayıda şehri birden fazla kez ziyaret ettiğini söyledi.

Büyükelçi Flake, eşiyle Türkiye'de seyahat ettiği yerlerin fotoğraflarının hikayelerinden de bahsederek ABD'den ziyaretlerine gelen 5 çocuğuyla gün doğumunda sıcak hava balonuyla Kapadokya üzerinde süzüldüklerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini söyledi.

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ABD'den çok sayıda aile üyesinin kendilerini Ankara'da ziyaret ettiğini aktaran Flake, Ayasofya'da çekilen aile fotoğrafını göstererek, "Ayasofya'nın manzarasını izlemeyi çok seviyoruz, asla eskimez. Gerçekten çok güzel bir yer. Tüm arkadaşlarımızı ve ailemizi de oraya götürdük." diye konuştu.

KAPALIÇARŞI ÇATISINDAKİ "JAMES BOND"

Sosyal medyada büyük ilgi gören, Kapalıçarşı'nın çatısında koşarken çekilen fotoğrafı için Flake, "Bu eğlenceliydi, çok eğlenceliydi, James Bond gibi." dedi.

Flake, Türkiye'nin kıyılarını gezmekten keyif aldığını, Akdeniz ve Ege sularında yüzdüğünü ve zıpkınla aslan balığı avladığını kaydetti.

Türkiye'deki en çok beğendiği yerin İstanbul Boğazı olduğunu, Asya kıtasından Avrupa kıtasına yüzdüğünü belirten Flake, bu tecrübesini "harikaydı" şeklinde nitelendirdi. Flake, kısa süre önce Karadeniz Bölgesi'ni ziyaret ettiğini ve Karadeniz'de daha önce hiç görmediği kadar yeşili gördüğünü vurguladı.

"FİLENİN SULTANLARI, ONLAR ÇOK İYİLER"

Görev süresi boyunca Türkçe öğrenmeyi denediğini ancak zorlandığını itiraf eden Flake, Türkçe konuşarak "Kuzu eti sevmiyorum." dedi ve geleneksel Türk yemeklerinden en fazla kebap yemeyi sevdiğini söyledi.

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Sporla da yakından ilgilenen ve tenis oynayan Flake, "Buraya gelirken, bu kadar çok profesyonel spor izleyebileceğimizi ve iyi oynanan sporlar izleyebileceğimizi düşünmemiştik. Açıkçası, Amerikan futbolundan çok farklı olan futbolu sevmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Flake, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının futbol maçlarını izlediğini, basketbol maçlarına gittiğini, Türk liglerini "çok iyi" bulduğunu belirterek, "(Türkiye) Maçları izlerken eğleniyoruz. En iyisi belki de kadın voleybolu: Filenin Sultanları, onlar çok iyiler." diye konuştu.

Türk halkının çok cömert olduğunu vurgulayan Büyükelçi Flake, ABD'ye beraberinde götüreceği hediyeleri ve anıları olduğunu kaydetti.

Flake, "Bence sonsuza kadar yetecek Türkiye'den aldığımız havlumuz var." dedi.