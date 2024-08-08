Şevval Şahin'in zor anları
Göltürkbükü açıklarında görüntülenen Şevval Şahin, kaldığı tekneden ayrılıp sevgilisi Burak Ateş'in teknesine binmek için bir bota bineceği sırada bir hayli zorlandı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir süredir Bodrum'da tatil yapan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, Göltürkbükü'nde görüntülendi.
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Şahin, kaldığı bir tekneden ayrılıp sevgilisi Burak Ateş'in teknesine geçmek için kendisini almaya gelen bir bota bindi.
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Fakat Şevval Şahin için bu durum pek kolay olmadı.
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Mavi renkli bikinisini pareoyla kombinleyen Şevval Şahin, bota bineceği sırada bir hayli zor anlar yaşadı.
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24 yaşındaki Şevval Şahin, bota bineceği sırada denge problemi yaşadı. Şahin, ancak başka birinin yardımıyla bulunduğu tekneden ayrılabildi.