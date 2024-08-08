İngiltere'de ırkçılık karşıtları aşırı sağın planladığı eylemlere karşı sokakları doldurdu

Bu kentlerde aşırı sağcılar, karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine neden olurken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.

İngiltere'de 30 Temmuz'da başlayan ve daha sonra ülke geneline yayılan aşırı sağcı şiddet eylemleri sürerken, polis halihazırda 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.