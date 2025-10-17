Habertürk
        Tarım Kredi Market indirimleri devam ediyor! 14-20 Ekim 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunda bu hafta neler var?

        Tarım Kredi Market indirimleri devam ediyor! 14-20 Ekim 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunda bu hafta neler var?

        Tarım Kredi Market 14-20 Ekim 2025 indirimlerini duyurdu. Pazartesi gününe kadar geçerli olacak Tarım Kredi kataloğunda makarna çeşitleri 13,50 TL, ilikli kemik suyu 64,90 TL, fotokopi kağıdı 114, 50 TL, tuvalet kağıdı 229 TL'den satışa çıktı. Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel kataloğunda kahvaltılık üründen temizlik malzemelerine kadar pek çok seçenek yer aldı. İşte 14-20 Ekim Tarım Kredi KOOP Market aktüel indirim broşürü ürünleri ve tam fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 12:28 Güncelleme: 18.10.2025 - 08:27
        • 1

          Ekim ayının 20’sine kadar devam edecek olan Tarım Kredi indirimli ürünler duyuruldu. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapacak vatandaşlar Tarım Kredi Markette neler var sorusuna yanıt arıyor. Tarım Kredi Market indirim broşürü ile bu hafta temizlik malzemelersi, kahvaltılık ürünler, bakliyat, alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. İşte, Tarım Kredi Market indirim listesi

        • 2

          TARIM KREDİ MARKET KATALOĞU İNDİRİMLERİ 14-20 EKİM 2025

          ÇAYKUR Tiryaki Çay - 249,90 TL

          Tarsüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri - 309 TL

          Eski Kaşar Peyniri - 139 TL

          Erzincan Tulum Peyniri - 159 TL

          Tavuk Baget Çeşitleri - 109 TL

          Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri - 199,90 TL

          Anadolu Riviera Zeytinyağı - 409 TL

        • 3

          Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri - 199,90 TL

          Yoğurt Tam Yağlı - 129 TL

          Banvit Piliç Sucuk - 41,90 TL

          Dana Kıyma Donuk - 189 TL

          Dana Kavurma Donuk 249,90 TL

          Dana Hamburger Köfte - 189,90 TL

          Dana Kokteyl Sosis 74,90 TL

          Anadolu Makarna Çeşitleri - 13,50 TL

          Zel Donuk İlikli Kemik Suyu - 64,90 TL

          Asr Donuk İşkembe Çorbası - 129,90 TL

          Hasek Et Şipşak İşkembe Çorbası Donuk - 129,90 TL

        • 4

          All Copy Fotokopi Kağıdı - 114,50 TL

          Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı - 229 TL

          Helva Çeşitleri Sade, Keçi Boynuzlu - 59,90 TL

          Luppo Çeşitleri - 59,90 TL

