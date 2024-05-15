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        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market aktüel kataloğu indirimleri: 15-17 Mayıs 2024 Tarım Kredi Market fiyat listesinde neler indirimde? - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu çıktı: Son gün 17 Mayıs!

        Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu indirimleri paylaşıldı. Mayıs ayına özel Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. 'Aldıkça Aldıran Fiyatlar' sloganıyla satışa çıkan güncel Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunu haberimizde derledik. İşte, 17 Mayıs'a kadar geçerli olan yeni Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 15:37 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:37
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          Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen müşteriler marketlerin aktüel broşürlerini araştırıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mayıs ayına özel güncel indirimli ürünlerini paylaştı. İşte, 17 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...

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